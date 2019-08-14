Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5GВедомости вчера в 17:39
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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с чего всё началось
В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».Ведомостивчера в 17:39
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Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
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15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.
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Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
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Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
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Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
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Политика
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Происшествия
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Энергетика
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Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
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Обновлено в 00:53
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски
Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба.
Обновлено в 05:15
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Уличный музыкант избил московского священника в Ялте
Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе
Обновлено в 03:28
Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
Обновлено в 05:10
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Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
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Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб
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Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
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Происшествия
Посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени эвакуировали
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Происшествия
Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полиции
Ранее Росс сообщил о том, что двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок.
Обновлено вчера в 20:22
Культура
Актер Эрик Робертс захотел стать гражданином России
Обновлено вчера в 16:23
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44