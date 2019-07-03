Экономика
Путин освободил россиян от НДФЛ при ипотечных каникулахГазета.Ru вчера в 14:09
Как отмечается, закон освобождает россиян, воспользовавшихся "ипотечными каникулами", от уплаты налога при получении выгоды в связи с экономией на процентах в ходе таких каникул. Такие льготы начнут предоставлять с 1 января 2019 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Общество
Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области
Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Упавшее дерево перекрыло движение на Кутузовском проспекте
На проезжую часть Кутузовского проспекта в Москве утром в четверг рухнуло дерево.
Обновлено в 04:52
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Общество
Бесполые фамилии появятся в Исландии
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сейчас в Исландии используются патронимические или матронимические фамилии, в основе которых лежат имена одного из родителей.
Обновлено в 05:51
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Во время салюта в Минске погибла женщина
Обновлено в 01:47
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Общество
В Москве появятся четыре площадки 5G до конца года
Замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько заявил, что в столице в скором времени появятся первые площадки с сетью 5G.
Обновлено в 05:45
Общество
Платки и пледы войдут в юбилейный набор для пенсионеров Подмосковья
Пенсионеры Подмосковья получат подарочные наборы юбиляра к 80-летию и последующим юбилейным датам каждые пять лет.
Обновлено в 04:34
Авто
Солнечная Toyota Prius пройдёт испытания на улицах Токио
Публичные дорожные испытания в Токио стартуют в конце июля. Элементы солнечной батареи представляют собой плёнку толщиной 0,03 мм.
Обновлено в 04:35
Экономика
ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению
Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 03:14
Авто
Нейросеть поможет найти неэкологичные машины в РФ
Обновлено в 00:59
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54