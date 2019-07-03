Экономика

Путин освободил россиян от НДФЛ при ипотечных каникулахГазета.Ru вчера в 14:09

Как отмечается, закон освобождает россиян, воспользовавшихся "ипотечными каникулами", от уплаты налога при получении выгоды в связи с экономией на процентах в ходе таких каникул. Такие льготы начнут предоставлять с 1 января 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Выплата на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка освобождается от НДФЛ

Гарант05:30

Путин освободил россиян от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

ФАНвчера в 15:20

Путин освободил взявших каникулы ипотечных заемщиков от НДФЛ

Российская газетавчера в 09:55

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

РИА Новостивчера в 13:31

Путин освободил от НДФЛ россиян, воспользовавшихся «ипотечными каникулами»

Собеседниквчера в 09:57

Путин освободил россиян от НДФЛ при ипотечных каникулах

Газета.Ruвчера в 14:09

Путин сделал послабления по уплате НДФЛ в рамках «ипотечных каникул»

News.ruвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия

В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр

Обновлено в 05:29
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Общество

Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области

Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
Обновлено вчера в 14:40
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Упавшее дерево перекрыло движение на Кутузовском проспекте

На проезжую часть Кутузовского проспекта в Москве утром в четверг рухнуло дерево.
Обновлено в 04:52
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:08
Общество

Бесполые фамилии появятся в Исландии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сейчас в Исландии используются патронимические или матронимические фамилии, в основе которых лежат имена одного из родителей.
Обновлено в 05:51
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Во время салюта в Минске погибла женщина

Обновлено в 01:47
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Футбол

Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба

Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Обновлено вчера в 11:31
Общество

В Москве появятся четыре площадки 5G до конца года

Замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько заявил, что в столице в скором времени появятся первые площадки с сетью 5G.
Обновлено в 05:45
Общество

Платки и пледы войдут в юбилейный набор для пенсионеров Подмосковья

Пенсионеры Подмосковья получат подарочные наборы юбиляра к 80-летию и последующим юбилейным датам каждые пять лет.
Обновлено в 04:34
Авто

Солнечная Toyota Prius пройдёт испытания на улицах Токио

Публичные дорожные испытания в Токио стартуют в конце июля. Элементы солнечной батареи представляют собой плёнку толщиной 0,03 мм.
Обновлено в 04:35
Политика

Глава ЛНР поручил проработать вопрос ремонта моста у Станицы Луганской

Обновлено в 05:49
Экономика

ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 03:14
Авто

Нейросеть поможет найти неэкологичные машины в РФ

Обновлено в 00:59
Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Авто

Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 02:56
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть

Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное