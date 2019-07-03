Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ при ипотечных каникулах. Предложения по закону были внесены группой депутатов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Путин освободил от уплаты НДФЛ при «ипотечных каникулах»

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