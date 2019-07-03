Экономика

Путин освободил от уплаты НДФЛ при «ипотечных каникулах»Южный Федеральный вчера в 14:44

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ при ипотечных каникулах. Предложения по закону были внесены группой депутатов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
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Путин освободил от НДФЛ россиян, воспользовавшихся «ипотечными каникулами»

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News.ruвчера в 09:50
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Самый длинный пешеходный мост России обрушился

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
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В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

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