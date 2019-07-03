Экономика
Путин освободил от уплаты НДФЛ при «ипотечных каникулах»Южный Федеральный вчера в 14:44
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ при ипотечных каникулах. Предложения по закону были внесены группой депутатов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
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Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Обновлено в 06:19
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Выставленный на продажу бизнес в России подешевел
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).
Обновлено вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
На главу «Автодора» завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД
Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что после проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления «Автодора».
Обновлено в 06:18
Политика
Прокуратура проверила воду в Каскаре после обращения жителей к Путину
Прокуратура Тюменской области проверила информацию о некачественном водоснабжении в селе Каскара.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
В Минске во время праздничного салюта в честь Дня независимости погибла женщина, заявила пресс-служба Следственный комитет Белоруссии.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР
Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Здоровье
После отека мозга женщина забыла про день своей свадьбы
Обновлено в 06:10
Авто
Марка Lifan возвращается на российский рынок
В последнее время россияне не имели возможность приобрести авто Lifan — складские припасы большинства моделей всецело иссякли По причине задач черкесского завода Derways китайская фирма лишилась сборочной площадки, в следствие этого дилеры распродавали останки машин прошлогодней сборки.
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко призвал выйти на протест против отмены закона о люстрации
Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал граждан страны 4 июля выйти на акцию протеста к зданию Конституционного суда в связи с возможной отменой закона о люстрации.
Обновлено вчера в 19:50
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поженились.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Бесполые фамилии появятся в Исландии
Исландские парламентарии практически единогласно приняли закон, который изменит правила образования фамилий.
Обновлено в 05:51
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Футбол
Шамиль Газизов: «Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то нахрен „Спартак“»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал местных болельщиков, которые болеют за столичные клубы на домашних матчах уфимской команды.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02