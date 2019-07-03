Политика

Путин освободил от должностей трех генераловРБК 11:01

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
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Путин освободил от должностей трех генералов

Известия16:10

Путин освободил от должности трех генералов

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Путин освободил от должностей трех генералов

Газета.Ru12:43

Владимир Путин произвел сегодня ряд перестановок в силовых структурах

Эхо Москвы11:34

Путин освободил от должностей трех генералов

РБК11:01

Путин уволил трёх генералов

RT на русском15:43

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Интерфакс10:26
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Происшествия

Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Обновлено в 13:56
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Обновлено в 16:56
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»

Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе

Обновлено в 01:26
Футбол

Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»

Обновлено 01 июля в 06:57
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

Обновлено в 15:18
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:59
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Кино

Певец Егор Крид сыграет робота в новом фильме Марюса Вайсберга

Егор Крид сыграет главную роль — робота — в фантастической комедии Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
Обновлено в 06:24
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Происшествия

При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека

При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
Обновлено в 16:15
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Политика

ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Обновлено в 17:21
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство

Обновлено вчера в 13:51
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено в 09:15
Происшествия

После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок

В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Политика

Утвержден новый состав руководства Европарламента

После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено в 13:56
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 15:37
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Обновлено в 11:20
Общество

В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек

Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
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