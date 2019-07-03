Политика

Путин освободил от должности трех генераловРИА Новости 10:45

Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин уволил трёх генералов

RT на русском15:43

Путин освободил от должностей трех генералов

Газета.Ru12:43

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Интерфакс10:26

Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда генералов

Комсомольская правда11:19

Путин освободил от должностей трех генералов

РБК11:01

Путин освободил от должности трех генералов

РИА Новости10:45

Владимир Путин произвел сегодня ряд перестановок в силовых структурах

Эхо Москвы11:34
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Армия и оружие

Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов

Обновлено в 20:05
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Политика

Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено в 17:28
Авто

Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type

Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны

По меньшей мере восемь боевиков ликвидированы на западе Ирака в ходе операции силовиков и авиаудара международной коалиции, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие

Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Обновлено в 17:15
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Экономика

ГК «Регион» приобрела страховую компанию «Сургутнефтегаз»

Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.
Обновлено в 05:54
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Наука

Генное редактирование избавило мышей от ВИЧ

Специалисты применили к подопытным мышам, зараженным аналогом ВИЧ, антиретровирусную терапию длительного действия, которую разработал один из соавторов исследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Финансы

Минфин на четверть сократит закупку валюты

С 7 июня по 4 июля на закупку валюты было направлено 310,3 млрд рублей. В текущем месяце объем закупки, таким образом, уменьшен на 25,6%.
Обновлено в 08:22
Футбол

Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка Америки

Сборные Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка Америки по футболу 2019 года.
Обновлено в 20:30
Экономика

Резидентам ТОР и СПВ планируют изменить налог на прибыль

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает не учитывать прибыль от колебания курсов валют для резидентов Тор и СПВ при расчете льгот по налогу на прибыль.
Обновлено в 20:39
Космос

Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году

Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Путин назвал условие диалога с Украиной

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика

Шойгу рассказал, как подводники боролись с ЧП на аппарате Минобороны

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал о действиях моряков-подводников во время ЧП на глубоководном научно-исследовательском аппарате.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено в 05:12
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей

По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей.
Обновлено в 12:31
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед местной жительницей

Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
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