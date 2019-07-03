с чего всё началось

В Чувашии сменится министр внутренних дел. Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Также должности начальника Сибирского юридического института МВД лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев.

Общество Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Происшествия На острове Стромболи проснулся вулкан Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Авто BMW официально презентовала новый BMW X6 Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.

Авто На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28.

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Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Наука От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.

Шоу-бизнес Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Шоу-бизнес Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом Стоит отметить, что Хмельницкая старше Синюшина на 12 лет, однако, судя по всему, паре разница в возрасте совершенно не мешает.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Транспорт Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.

Армия и оружие На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Экология В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.

Технологии «МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.