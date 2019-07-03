В Чувашии сменится министр внутренних дел. Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Также должности начальника Сибирского юридического института МВД лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Политика Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Политика Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.

Авто Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.

Общество Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

Общество У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.

Гаджеты Десять компаний могут перенести свое производство из Китая Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.

Шоу-бизнес Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.

Происшествия В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека "В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.

Экономика В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Кино Фильм RT и WWF «Дикие и свободные» будет готов к концу года RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России представят первый совместный документальный фильм "Дикие и свободные" до конца года, сообщила РИА Новости руководитель телеканала RT Екатерина Яковлева на праздновании 25-летия WWF в России.

Политика Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Здоровье Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Футбол Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.