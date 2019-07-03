Политика

Путин освободил от должности трех генераловВести.Ru 12:56

В Чувашии сменится министр внутренних дел. Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Также должности начальника Сибирского юридического института МВД лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев.
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Путин освободил от должностей трех генералов

Известия16:10

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Интерфакс10:26

Путин освободил от должностей трех генералов

Газета.Ru12:43

Владимир Путин произвел сегодня ряд перестановок в силовых структурах

Эхо Москвы11:34

Путин освободил от должностей трех генералов

РБК11:01

Путин освободил от должностей трех генералов

РИА Новости10:45

Путин уволил трёх генералов

RT на русском15:43
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Авто

Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля

Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Авто

Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type

Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Общество

Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Гаджеты

Десять компаний могут перенести свое производство из Китая

Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Экономика

В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам

Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.
Обновлено в 06:55
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету

В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 15:37
Кино

Фильм RT и WWF «Дикие и свободные» будет готов к концу года

RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России представят первый совместный документальный фильм "Дикие и свободные" до конца года, сообщила РИА Новости руководитель телеканала RT Екатерина Яковлева на праздновании 25-летия WWF в России.
Обновлено в 12:19
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Александр Кузнецов лечился от рака нетрадиционными методами

Обновлено в 10:31
Политика

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Кино

Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни

В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Футбол

Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Минздрав назвал причины смертности женщин в России

Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Обновлено в 04:09
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