Политика
Путин освободил от должности трех генераловВести.Ru 12:56
В Чувашии сменится министр внутренних дел. Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Также должности начальника Сибирского юридического института МВД лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев.
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