Путин освободил от должности прокурора КЧР Александра ТерещенкоРегион online 06:27

с чего всё началось

Стоит отметить, что руководитель прокуратуры республики принял решение об уходе с должности на прошлой неделе. Александр Терещенко покинул свой пост в возрасте 52 лет. Пост прокурора Республики Александр Васильевич занимал с февраля 2014 года.

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Транспорт Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.

Происшествия Таксист, сбивший сотрудника ДПС в Москве, был под действием наркотиков Столичные следователи предъявили обвинение водителю такси, наехавшему на сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.

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