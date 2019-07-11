Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости". Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин подписал указ, которым освободил Овсянникова от должности главы региона.

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