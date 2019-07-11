Политика
Путин уволил губернатора Севастополя ОвсянниковаВедомости 12:23
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 11:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
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