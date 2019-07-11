Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева.

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