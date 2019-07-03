с чего всё началось

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Происшествия Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом море Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Происшествия Родителей из Ленобласти заподозрили в изнасиловании дочери Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней".

Политика Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Транспорт Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.

Происшествия ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.

Футбол Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Шоу-бизнес Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.

Происшествия Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать Мэрия Москвы окончательно отказала в согласовании проведения марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Здоровье Названа основная причина смертности женщин в России Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Общество Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Авто Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.

Авто В России обновленный Jac S3 появится не ранее 2021 года Обновленный кроссовер JAC S3 появится в автосалонах России не ранее 2021 года.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.