с чего всё началось

В Чувашии сменится министр внутренних дел. Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Также должности начальника Сибирского юридического института МВД лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Транспорт Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.

Происшествия Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.

Спорт Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.

Общество У Александра Маслякова хотят отсудить права на КВН Александр Масляков владеет брендом КВН уже не один десяток лет, и за это время практически ни у кого не возникало вопросов по поводу законности этого.

Происшествия Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Экономика Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».

Экономика Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Происшествия В Сети появились имена и фото всех погибших подводников Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.

Происшествия СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Политика Демократы требуют немедленно остановить криптовалюту Facebook Libra Американские законодатели призвали немедленно остановить реализацию проекта Facebook по криптовалюте Libra.

Политика В Минфине оценили платежеспособность Украины Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Армия и оружие Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик» Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.

Шоу-бизнес Вера Брежнева и Константин Меладзе опубликовали видео с отдыха Знаменитая певица Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм видео с отдыха со своим супругом.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.