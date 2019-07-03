Политика
Путин освободил от должностей трех генераловРБК вчера в 11:01
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
Обновлено вчера в 18:10
Кино
Про Гарри Поттера снимут сериал
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Проект «Диспансеризация на колесах» стартовал в Сахалинской области
Проект "Диспансеризация на колесах" был разработан по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Обновлено 01 июля в 03:39
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбона
Обновлено вчера в 22:58
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Названа возможная причина аварии в Баренцевом море
Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, которым приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
Стала известна дата полного перехода россиян на электронные паспорта
Полная замена бумажных паспортов предполагается завершить к декабрю 2028 года.
Обновлено вчера в 15:00
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено 02 июля в 08:20
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18
Политика
На российскую семью совершено нападение в Грузии
Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Более десяти человек пострадали при взрыве на АЗС в Ливане
Ранения в результате взрыва на автозаправочной станции на севере Ливана получили 12 человек, сообщает местный телеканал LBC.
Обновлено вчера в 19:27
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско постановил оставить в силе решения, вынесенные ранее и препятствующие выделению средств из бюджета Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области
Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Авто
Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%
По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа
Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49