Политика

Путин освободил от должностей трех генераловРБК 11:01

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин произвел сегодня ряд перестановок в силовых структурах

Эхо Москвы11:34

Путин уволил трёх генералов

RT на русском15:43

Путин освободил от должностей трех генералов

Газета.Ru12:43

Путин освободил от должностей трех генералов

Известия16:10

Путин освободил от должностей трех генералов

РБК11:01

Путин освободил от должности трех генералов

РИА Новости10:45

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Интерфакс10:26
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Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Обновлено в 03:34
Общество

Полностью прозрачное бикини за 590 долларов смутило покупателей

Обновлено в 07:03
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Футбол

Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом

Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.
Обновлено в 14:17
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Политика

Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Происшествия

Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане

Обновлено в 18:44
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Происшествия

Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании

Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено в 11:29
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Авто

Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион

Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.
Обновлено в 15:31
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Спорт

Церемония открытия летней Универсиады прошла в Неаполе

Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Черноморский флот РФ направил в Персидский залив спасательный буксир

Спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" впервые совершает переход в Персидский залив из Новороссийска, говорится в сообщении пресс-службы флота.
Обновлено в 02:57
Экономика

Foreign Affairs (США): будущие лидеры мировой экономики (Foreign Affairs)

За прошедшие два с половиной года Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства и ввели пошлины на сталь, алюминий и широкий ассортимент других китайских товаров.
Обновлено в 18:23
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
Общество

Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)

Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено в 02:05
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