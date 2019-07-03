Политика

Путин освободил от должностей нескольких генераловПолитика Сегодня вчера в 11:02

Российский лидер Владимир Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах. Указом он освободил от должностей трех генералов в среду, 3 июля.
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Путин уволил трёх генералов

RT на русскомвчера в 15:43

Путин освободил от должностей трех генералов

Газета.Ruвчера в 12:43

Путин уволил сразу четырех генералов

Российская газетавчера в 11:17

Владимир Путин произвел сегодня ряд перестановок в силовых структурах

Эхо Москвывчера в 11:34

Путин освободил от должностей трех генералов

РБКвчера в 11:01

Путин освободил от должности трех генералов

РИА Новостивчера в 10:45

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Интерфаксвчера в 10:26
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Здоровье

В России будет создан регистр для льготников, нуждающихся в лекарствах

Необходимо создание единого регистра граждан, которые нуждаются в предоставлении льготных лекарственных препаратов.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Путин назвал ключевое отличие России от США

Россия не вмешивается в дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, заявил президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

СМИ нашли пропавшего в КНДР австралийского студента в Китае

СМИ нашли пропавшего в Северной Корее студента из Австралии Алека Сигли в Китае.
Обновлено в 00:54
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

Обновлено вчера в 23:37
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено 02 июля в 08:01
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено вчера в 14:56
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе «Playboy»

Обновлено в 00:25
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено вчера в 04:51
Общество

Санитары связи: в России проверят безопасность 5G

В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснованна радиофобия россиян, следует из проекта техзадания (есть у «Известий»).
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Транспорт

В Москве электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров

Обновлено в 00:06
Происшествия

Домашний кот спас жизни хозяев, подравшись с коброй в Индии

Как гласит описание к видеоролику, хозяин смелого кота, наблюдавший за дракой, немедленно обратился к змеелову.
Обновлено в 00:19
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Здоровье

Ученые назвали неожиданные причины инсульта

Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.
Обновлено вчера в 01:53
Экология

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
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