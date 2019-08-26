Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в ВеликобританииРоссийская газета 05:55
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии. О том, что Яковенко уходит со своего поста, сообщили еще 24 августа в российской дипмиссии в Лондоне. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.
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Здоровье
Краевой минздрав заявил о росте зарплат у врачей из Чайковского
Информация о забастовке сотрудников скорой помощи не подтвердилась, хотя ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что из-за урезанной зарплаты сотрудники скорой могут оставить на линии только одну машину для экстренных случаев.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 06:54
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие
Вариант «РСЗО» из РПГ-7 – некоторые аспекты появления и использования
«Военное обозрение» решило изучить причины появления установки и ее аналогов, а также то, где и при каких обстоятельствах они появлялись.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Игры
Создатели Star Citizen провели встречу для платящих фанатов за $275
Студия Cloud Imperium Games 24 августа провела в ресторане Depot 1899 во Франкфурте встречу для поклонников.
Обновлено в 03:20
Политика
Половину акций украинской «Мотор Сич» купили китайские компании
Компании из КНР Skyrizon и Xinwei Group купили более половины акций украинского предприятия «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет в Крыму
Истребители четвертого поколения Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет "воздух — воздух", поразив условного противника на полигоне в Крыму.
Обновлено в 01:56
Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог
Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле
Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Культура
Ростов покинул фестиваль Bridge of Arts
В этом году международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts пройдет не в Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Здоровье
Как нормализовать артериальное давление: 4 простых правила
Специалисты рассказали о четырех простых правилах, которые помогут улучшить состояние здоровья без применения лекарств.
Обновлено в 03:00
Музыка
Стас Пьеха: Радиостанции «убивают» мои песни
Обновлено в 01:15
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Транспорт
В Подмосковье камеры могут начать фиксировать непропуск пешеходов
В середине мая стало известно, что в ближайшее время на московских дорогах появятся 200 комплексов, которые начнут фиксировать непропуск пешеходов, а к концу 2019 года в городе установят еще 600 камер.
Обновлено в 06:52