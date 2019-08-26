Политика
Российская газетаПутин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии. О том, что Яковенко уходит со своего поста, сообщили еще 24 августа в российской дипмиссии в Лондоне. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.
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Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm 10:41
Политика
Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
Коммерсантъ вчера в 03:50
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Культура
Названы главные претенденты на премию «Книга года 2019»
В пресс-службе Московской международной выставки-ярмарки назвали претендентов на главный приз конкурса «Книга года 2019».
Культуромания 10:14
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия 10:32
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Вечерняя Москва 08:01
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Российская газета 10:40
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Ведомости 04:45
Политика
В Европейской комиссии напомнили об обязательствах Великобритании перед ЕС
Великобритания должна продолжать выполнять все свои обязательства перед ЕС, которые были взяты ею во время членства в Евросоюзе, даже в случае выхода страны из объединения без договора об условиях этого процесса, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.
РИА Новости 07:14
Футбол
Слуцкий показал сыну, как нужно читать рэп
Бывший наставник сборной России, ныне главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на своём примере показал сыну, как надо читать рэп.
Чемпионат 11:12
Политика
Трамп назвал Путина гордым человеком
Президент России Владимир Путин никогда не будет просить взять Россию обратно в G8, отметил глава американского Белого дома Дональд Трамп.
Московский Комсомолец 11:15
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Происшествия
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Армия и оружие
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны»
Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.
РИА Новости 10:44
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия
Поезд из Петербурга в Махачкалу закидали камнями в Чечне
Мойка78 вчера в 15:44
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Общество
Коллекторы готовят десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско
Российские коллекторы отправят десант к звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру.
Национальная служба новостей 07:37
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Футбол
«Все, что он может — это много говорить, а не в футбол играть!» Головин ответил Дзюбе на критику прически
Как вы знаете, я играю в компьютерную игру.
Матч ТВ 11:22