Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии. О том, что Яковенко уходит со своего поста, сообщили еще 24 августа в российской дипмиссии в Лондоне. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

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