Политика
REGNUMПутин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
Александр Яковенко освобожден от должности российского посла в Великобритании. Указ об этом подписал 26 августа президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Шоу-бизнес
Дочь Жасмин поступила в школу за 1,5 миллиона рублей в год
Знаменитость отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить, согласно официальной информации на сайте заведения, 1,5 миллиона рублей в год.
Актуальные Новости 05:53
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Космос
На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Взгляд.ру 05:22
Политика
Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.
Life.ru 06:36
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Шоу-бизнес
Валерия отметила день рождения старшего сына
Как оказалось, в честь этого события он организовал настоящий праздник в пятизвездочном отеле во Франции, на который пригласил Валерию и Пригожина.
Телепрограмма 09:28
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Футбол
«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»
Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
News.ru вчера в 22:21
Транспорт
30 августа полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на ЗСД
Полностью перекроют съезд в связи с установкой П-образных, рамных, металлических опор над проезжей частью.
Ivbg.ru 08:21
Здоровье
Власти Калифорнии забили тревогу после посещения Диснейленда зараженной корью туристкой
Опасность таится в том, что вирус сохраняет живучесть до двух часов в том месте, где зараженный человек чихал и кашлял.
Интерфакс 07:48
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Политика
Трамп пояснил идею взрывать ураганы ядерными бомбами
Информация об интересе президента США Дональда Трампа к идее уничтожать опасные ураганы с помощью ядерного оружия не соответствует действительности.
Lenta.ru 06:08
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
В Новочеркасске умер младенец после удара о потолочный вентилятор
В воскресенье, 25-го августа, в больнице города Новочеркасска Ростовской области умерла годовалая девочка, травмированная потолочным вентилятором, а также при ударе головой об пол.
Ugpressa.ru вчера в 14:24
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 07:05
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24