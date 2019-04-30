Политика

Путин отправил в отставку посла России в БелоруссииВедомости 14:12

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля. Другим указом он назначил на этот пост сенатора Дмитрия Мезенцева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Интерфакс14:15

Россия отзовет посла в Белоруссии, сообщил источник

РИА Новости10:45

Все послы России в Белоруссии

Коммерсантъ12:43

Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Говорит Москва14:19

Путин назначил Мезенцева новым послом России в Белоруссии

RT на русском14:17

Путин отправил Бабича в отставку с должности посла в Белоруссии

РБК14:11

СМИ: Посла России в Белоруссии отзывают по просьбе Лукашенко

Евразия Daily10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн

В ближайшие дни Михаил Бабич завершит посольскую работу в Минске

КП - Беларусь11:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Обновлено в 02:09
Хоккей

Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео

Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Футбол

Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:39
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Кино

В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино».
Обновлено в 13:21
Общество

Нарухито стал новым императором Японии

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» (Long March-4B) успешно вывела на орбиту два спутника «Тяньхуэй-2», сообщает People’s Daily.
Обновлено в 01:50
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Кино

Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам

Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено вчера в 10:45
Космос

Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени

Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено в 11:41
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался

Обновлено в 05:09
Происшествия

Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева дала мастер-класс по позированию на пляже

Виктория Лопырева дала поклонникам мастер-класс по позированию на пляже и трогательно призналась в любви к Игорю Булатову.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама.
Обновлено в 06:46
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Экономика

Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
Обновлено в 12:40
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное