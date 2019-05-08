Политика

Путин оставил Зеленого и Порошенко без поздравлений с Днем ПобедыУтро.ru 06:59

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не упомянул в телеграмме ни Зеленского, ни Порошенко. "Избранный президент Украины пока не вступил в должность, действующий президент Петр Порошенко и ранее не поздравлял народ России и ее руководство", – цитирует его РИА ФАН.
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За год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%

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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

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Трамп ввел новые санкции против Ирана

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Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
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В результате проникновение SSD на PC до конца года составит 60–65 %. В целом же, по данным аналитиков, снижение цен продолжится.
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Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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