Политика
Путин оставил Зеленого и Порошенко без поздравлений с Днем ПобедыУтро.ru 06:59
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не упомянул в телеграмме ни Зеленского, ни Порошенко. "Избранный президент Украины пока не вступил в должность, действующий президент Петр Порошенко и ранее не поздравлял народ России и ее руководство", – цитирует его РИА ФАН.
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В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
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У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
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Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
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Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Трамп ввел новые санкции против Ирана
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Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
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Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28