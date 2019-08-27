Очень приятно, что эта поддержка закончилась хорошим результатом. Этот аэропорт занимает особое место, потому что он построен с нуля. Это замечательный подарок городу.

Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин". Глава государства отправился туда по дороге с авиасалона "МАКС" в Казань, где примет участие в закрытии чемпионата WorldSkills. Новый международный аэропорт находится у села Сабуровка в 30 км от Саратова.

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Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

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