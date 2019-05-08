Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем ПобедыLenta.ru 05:47
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 8 мая.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Обновлено в 09:21
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне не направил поздравления новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он еще не вступил в должность, а действующего главу государства Петра Порошенко он не поздравлял и в прошлые годы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:51
Наука
Лекарство может предотвратить раковые метастазы
Обновлено 06 мая в 10:39
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Организатору убийства Политковской отказали в УДО
Обновлено в 07:12
Хоккей
Ковальчук назначен капитаном сборной России на ЧМ-2019
Чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Первый матч россияне проведут 10 числа против Норвегии.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»
В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 "Аэрофлота" Ночной рейс в Ригу улетел более чем с двухчасовым опозданием.
Обновлено в 06:27
Энергетика
ЦБ проверил российские банки на готовность к экономическим шокам
Регулятор провел их на основе сценарного анализа с использованием макромоделирования в целях выявления наиболее подверженных отдельным видам рисков банков, а также для получения оценок потенциально необходимой̆ им докапитализации.
Обновлено в 07:36
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».
Обновлено в 09:07
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 06:12
Экономика
Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Происшествия
Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета
Обновлено вчера в 07:05
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Брэд Питт высказался об отношениях с Дженнифер Энистон
В минувшем феврале Дженифер Энистон отметила свое 50-летие. Одним из приглашенных гостей оказался ее бывший муж Брэд Питт.
Обновлено в 06:57
Кино
Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
С 2022 по 2026 годы ожидается релиз трех новых фильмов саги "Звездные войны".
Обновлено в 09:19
Политика
Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам
Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
Власти Пятигорска устроили военный парад с участием дошкольников
Принимал парад на площади у Вечного Огня глава Пятигорска.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50