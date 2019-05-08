Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем ПобедыLenta.ru 05:47

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 8 мая.
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Медведев поздравил глав правительств стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии с Днем Победы

ТАСС06:08

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Lenta.ru05:47

Путин поздравил украинцев с Днем Победы

РБК05:43

Путин поздравил народы бывших республик СССР с Днем Победы

Телеканал 360°05:43

Путин не стал поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

Московский Комсомолец05:16

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Life.ru05:59

Путин поздравил украинцев с Днём Победы

Говорит Москва06:20
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила самолет под Триполи

Обновлено вчера в 07:33
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Хоккей

Радулов не сыграет на чемпионате мира — 2019 из-за травмы

Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 07:07
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе

В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты модернизации современных бомбардировщиков

Стратегические бомбардировщики модернизируются под крылатые ракеты современного типа. Для этого их оборудуют новым бортовым оборудование.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

Обновлено в 07:23
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Обновлено в 07:10
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
Спорт

Логинов женится на украинской биатлонистке

Российский биатлонист Александр Логинов в ближайшее время женится на завершившей карьеру украинской биатлонистке Марии Кручовой.
Обновлено в 04:40
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям с раком кожи

Несколько месяцев назад супруги Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, популярные в прошлом артисты, пришли на передачу «Секрет на миллион» и впервые на всю страну рассказали о своей победе над раком кожи.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева

Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Патриарх призвал россиян быть сильными, чтобы избежать войны

Россияне должны быть настолько сильными, чтобы у врагов даже не возникало мысли начать войну.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Обновлено в 07:54
Происшествия

Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100

Обновлено вчера в 16:59
Футбол

РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка России в Самаре

Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвящённую проведению финального матча Кубка России—2018/19, который состоится 22 мая.
Обновлено в 05:47
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Технологии

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Политика

Лавров призвал продолжать убеждать участников СВПД сохранить сделку

Необходимо продолжать убеждать всех остающихся участников СВПД сохранить ядерную сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:20
Здоровье

Икота, икота, перейди на Федота

Существует еще и икота патологическая, свидетельствующая о неполадках в здоровье.
Обновлено в 07:17
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Обновлено вчера в 14:55
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
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