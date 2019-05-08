Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем ПобедыLenta.ru 05:47
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 8 мая.
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет под Триполи
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Хоккей
Радулов не сыграет на чемпионате мира — 2019 из-за травмы
Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 07:07
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты модернизации современных бомбардировщиков
Стратегические бомбардировщики модернизируются под крылатые ракеты современного типа. Для этого их оборудуют новым бортовым оборудование.
Обновлено в 07:39
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Обновлено в 07:10
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Кино
Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным
Обновлено в 07:02
Спорт
Логинов женится на украинской биатлонистке
Российский биатлонист Александр Логинов в ближайшее время женится на завершившей карьеру украинской биатлонистке Марии Кручовой.
Обновлено в 04:40
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям с раком кожи
Несколько месяцев назад супруги Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, популярные в прошлом артисты, пришли на передачу «Секрет на миллион» и впервые на всю страну рассказали о своей победе над раком кожи.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева
Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Патриарх призвал россиян быть сильными, чтобы избежать войны
Россияне должны быть настолько сильными, чтобы у врагов даже не возникало мысли начать войну.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка России в Самаре
Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвящённую проведению финального матча Кубка России—2018/19, который состоится 22 мая.
Обновлено в 05:47
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Технологии
Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Политика
Лавров призвал продолжать убеждать участников СВПД сохранить сделку
Необходимо продолжать убеждать всех остающихся участников СВПД сохранить ядерную сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:20
Здоровье
Икота, икота, перейди на Федота
Существует еще и икота патологическая, свидетельствующая о неполадках в здоровье.
Обновлено в 07:17
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Технологии
«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт
Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41