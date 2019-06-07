Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и БелоруссииRT на русском 10:32
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
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Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA
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Департамент безопасности игроков НХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего "Сент-Луиса" Ивана Барбашева на одну игру.
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Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
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Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.
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Происшествия
В МВД опровергли нарушения при задержании журналиста «Медузы»
О задержании Голунова на Цветном бульваре в Москве стало известно ранее, 7 июня.
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Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Кино
Сценарист «Чернобыля» удивился реакции зрителей России и Украины
Сценарист британского сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин удивился реакции зрителей из России и Украины.
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Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов
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Названа главная опасность фастфуда для детей
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
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Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
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"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
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Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
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