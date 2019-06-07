Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и БелоруссииRT на русском 10:32

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии к 2024 году

ТАСС10:32

Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии

РБК10:49

Путин пояснил, возможно ли объединение России и Белоруссии

URA.Ru10:38

Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии

РИА Новости12:52

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

RT на русском10:32

Путин заявил об отсутствии планов объединения РФ и Белоруссии

Интерфакс10:32

Путин заявил, что об объединении России и Белоруссии и речи быть не может

Говорит Москва10:31
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека

Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Энергетика

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Футбол

Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии

Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину

Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Политика

Суд Украины арестовал российские «Русланы»

В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
Авто

АвтоВАЗ решил не производить универсал Lada Vesta SW Sport

Вполне вероятно, в будущем модельный ряд компании будет расширен, когда "АвтоВАЗ" увидит потребности клиентов в "спортивном" универсале и рентабельность выпуска подобный модели.
Обновлено в 00:53
Политика

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Политика

США ввели санкции против нефтехимической промышленности Ирана

Компания Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC) внесена в черный список за оказание финансовой поддержки экономическому крылу КСИР.
Обновлено в 11:33
Гаджеты

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Футбол

Рабьо может подписать новый контракт с «ПСЖ»

Полузащитник Адриен Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ», из-за чего зимой был переведен во вторую команду.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Обновлено вчера в 16:20
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Теннис

Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» в субботу

Обновлено в 13:14
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных

В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
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