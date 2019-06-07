Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и БелоруссииRT на русском 10:32
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Политика
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Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
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Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
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Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Политика
На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Автоспорт
Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.
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Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
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Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Интернет
«Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования
Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека «Суонси» Джеймса
Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Обновлено в 10:25
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Теннис
Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Обновлено в 11:11
Общество
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Экономика
Ростех примет участие в строительстве терминала для поставок сибирского зерна в Китай
Мощность перевалочного железнодорожного терминала составит 8 миллионов тонн в год с возможностью расширения на втором этапе проекта до 20 миллионов тонн.
Обновлено в 11:12
Авто
Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион
Последний Saab 9-3 в период с 7 по 9 июня выставили в музее в шведском Тролльхеттане, а позднее в этом году он уйдет с молотка.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Общество
В Афинах завершено строительство первой мечети
Завершено строительство первой после провозглашения независимости Греции мечети, 7 июня передает пресс-служба министерства образования страны.
Обновлено в 12:35
Общество
Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
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Происшествия
В Калужской области погибли трое рабочих
Обновлено в 03:53
Политика
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что антироссийские санкции не помогают никому, в том числе и ЕС.
Обновлено в 10:45
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье
Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50