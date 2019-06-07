Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и БелоруссииRT на русском 10:32

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Путин опроверг слухи о готовящемся объединении России и Белоруссии

Коммерсантъ11:25

Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии

РБК10:49

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии к 2024 году

ТАСС10:32

Путин пояснил, возможно ли объединение России и Белоруссии

URA.Ru10:38

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

RT на русском10:32

Путин заявил об отсутствии планов объединения РФ и Белоруссии

Интерфакс10:32

Путин заявил, что об объединении России и Белоруссии и речи быть не может

Говорит Москва10:31
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности

Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
Обновлено в 03:31
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Политика

На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Автоспорт

Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Футбол

«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Интернет

«Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования

Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Обновлено в 11:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека «Суонси» Джеймса

Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Обновлено в 10:25
Политика

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Теннис

Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Обновлено в 11:11
Общество

В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Экономика

Ростех примет участие в строительстве терминала для поставок сибирского зерна в Китай

Мощность перевалочного железнодорожного терминала составит 8 миллионов тонн в год с возможностью расширения на втором этапе проекта до 20 миллионов тонн.
Обновлено в 11:12
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

Последний Saab 9-3 в период с 7 по 9 июня выставили в музее в шведском Тролльхеттане, а позднее в этом году он уйдет с молотка.
Обновлено в 10:50
Политика

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Общество

В Афинах завершено строительство первой мечети

Завершено строительство первой после провозглашения независимости Греции мечети, 7 июня передает пресс-служба министерства образования страны.
Обновлено в 12:35
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Калужской области погибли трое рабочих

Обновлено в 03:53
Политика

Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что антироссийские санкции не помогают никому, в том числе и ЕС.
Обновлено в 10:45
Политика

Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье

Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
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