Политика

Путин опроверг планы по объединению России и БелоруссииРБК 10:49

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
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Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии

РИА Новости12:52

Путин заявил об отсутствии планов объединения РФ и Белоруссии

Интерфакс10:32

Путин пояснил, возможно ли объединение России и Белоруссии

URA.Ru10:38

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии к 2024 году

ТАСС10:32

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

RT на русском10:32

Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии

РБК10:49

Путин заявил, что об объединении России и Белоруссии и речи быть не может

Говорит Москва10:31
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии

Купчишин добавил, что несколько позже еще 140 боевиков напали на населенные пункты Корназ и Хамамият провинции Хама, в ходе чего были ликвидированы 20 террористов.
Обновлено в 15:41
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено вчера в 17:06
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Футбол

Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Обновлено в 11:50
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Футбол

Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»

Обновлено в 12:57
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Космос

НАСА запускает программу частных пилотируемых полетов на МКС

Текущая администрация Белого дома, как неоднократно заявляли президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и Джим Бриденстин (Jim Bridenstine), глава НАСА, планирует передать МКС в частные руки после завершения официального срока работы станции в конце 2024 года или 2030 года для стимулирования коммерческого освоения космоса.
Обновлено в 11:01
Спорт

Сборная России обыграла португальцев в Лиге наций

Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Португалии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Происшествия

В Петербурге ребенок оказался запертым в квартире с мертвым отцом

Спасатели вызволили пятилетнего ребенка из квартиры в Петербурге, где он был заперт с мертвым отцом.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

У семьи Жанны Фриске появилась возможность рассчитаться с «Русфондом»

«Русфонд» пошел им навстречу и предложил компромиссный вариант: вместо прямого перечисления денег или передачи недвижимого имущества в счет погашения долга, организация готова принять во временное пользование права на использование изображения и имени Жанны Фриске.
Обновлено в 07:58
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Армия и оружие

В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Политика

Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом

Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
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