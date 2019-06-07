Политика
Путин отверг предположения об объединении России и БелоруссииРИА Новости 12:52
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что речи об объединении "нет и быть не может".
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Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 13:59
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара
Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено в 21:33
Автоспорт
Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400
Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Чтобы не разучиться двигаться, глотать, дышать маленькой Кате нужны дорогие лекарства
Израильская клиника Шнайдер выставила счет на лечение.
Обновлено в 17:46
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Энергетика
Новак: Мировой рынок нефти сбалансирован
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что мировой рынок нефти в последние годы стал более сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, но появились другие проблемы, в частности — очень много неопределенности, которая мешает планированию и в целом работе отрасли.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным
Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных.
Обновлено в 03:49
Наука
Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено в 17:24
Общество
Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести
Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено в 21:29
Экономика
Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество
«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Три человека пострадали при хлопке газа в Ингушетии
Сообщается, что хлопок газа произошел в частном доме в селе Сагопши. Пострадали три человека, среди которых двое детей.
Обновлено в 20:02
Наука
Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы
Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Гаджеты
Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено в 20:49