Путин отверг предположения об объединении России и БелоруссииРИА Новости 12:52

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что речи об объединении "нет и быть не может".

Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии

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