Армия и оружие

Путин определил главное оружие России XXI векаГазета.Ru 10:27

Боевой потенциал российской армии и флота на весь XXI век будет определять ранее считавшееся фантастическим литерное оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике.
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