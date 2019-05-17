Армия и оружие
Путин определил главное оружие России XXI векаГазета.Ru 10:27
Боевой потенциал российской армии и флота на весь XXI век будет определять ранее считавшееся фантастическим литерное оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Обновлено в 10:41
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Игры
Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности
Обновлено в 10:24
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Технологии
В HiSilicon давно готовились к запрету, наложенному США
HiSilicon, дочерняя компания Huawei Technologies, занимающаяся выпуском микросхем, сегодня сообщила, что давно готова к «экстремальному сценарию», включающему запрет на закупку американской продукции и технологии.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Чешский военный съездил в ДНР к ополченцам и попал под суд
Суд города Пардубицы в Чехии признал военнослужащего Эрика Эшту виновным в том, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик, и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой в четыре года.
Обновлено в 10:10
Футбол
Чалов: «Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов»
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассуждает о концовке сезона в РПЛ. Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Авто
Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5
Обновлено в 11:42
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности
Обновлено в 05:25
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Транспорт
Петербург и Ленобласть свяжут единым транспортным узлом
Обновлено в 11:01
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Гаджеты
ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой
Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
«Открытие врат ада»: США неминуемо ударят по Ирану
Ракетный удар США по Ирану неминуем и приведет к открытию «врат ада», пишет ливанская газета Ad-Diyar.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9 SE в России
Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России смартфона Mi 9 SE.
Обновлено в 02:21
Музыка
Букмекеры назвали заведомых фаворитов «Евровидения-2019»
Букмекерские конторы составили список фаворитов "Евровидения" из тех, кто уже успел пройти в финал песенного конкурса.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии
Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки провели встречу.
Обновлено в 11:36