Путин окунулся в прорубь на крещенских купанияхГазета.Ru вчера в 07:06

Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

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Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Точное место, в котором российский лидер окунулся в прорубь, не уточняется.

Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях

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