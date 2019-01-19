Политика
Путин окунулся в прорубь на КрещениеРЕН ТВ вчера в 06:24
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин уже много лет по традиции принимает участие в купаниях на Крещение. Купания традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.РИА Новостивчера в 06:25
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Космос
Роскосмос решил создать отряд женщин-космонавтов
Обновлено в 19:22
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля
Система противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразила израильскую атаку на юге Сирии.
Обновлено в 07:27
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Более 120 тысяч человек остались без электроснабжения в Чечне
Около 122,5 тысячи человек на территории Республики Чечня остались без электроснабжения из-за неполадок в электротехническом оборудовании.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Трагедия в Магнитогорске Рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 16:02
Кино
Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
Обновлено в 09:31
Транспорт
ГИБДД вернет в госномера код региона, где прописан владелец авто
Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда код региона на автомобильных номерах указывал на региона прописки его владельца.
Обновлено в 19:21
Общество
Власти Таганрога выделили малоимущей семье пособие в 47,5 рубля
Управление социальной защиты Таганрога после обращения в местную администрацию от многодетной неполной малоимущей семьи приняло решение выделить ей пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено в 18:24
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
Обновлено в 10:43
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Кино
Сборы фильма «Т-34» превысили 2 млрд рублей по России и СНГ
Российский военный фильм «Т-34» за минувшие выходные собрал 177,3 млн рублей в кинотеатрах страны и СНГ.
Обновлено в 18:38
Общество
Итальянец пробежал около 40 км в 50-градусный мороз в Якутии
Итальянский бегун-экстремал Паоло Вентурини пробежал около 40 км при температуре свыше 50 градусов мороза.
Обновлено в 17:26
Общество
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщила, что вулкан Безымянный в Камчатском крае выбросил выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря.
Обновлено в 17:02
Авто
«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»
Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено в 09:52
Гаджеты
Apple возобновила продажи iPhone SE
Apple вернула в продажу модель iPhone SE 2017 года с 32 ГБ постоянной памяти.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня
Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Политика
Politico: Помпео размышляет о выдвижении в сенат США
Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США в 2020 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:45
Культура
Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Минздрав снизит норму потребления соли вдвое
Минздрав намерен более чем вдвое снизить суточную норму потребления соли для россиян — с пяти до 11 грамм.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве
Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:49
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января
Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
Обновлено в 14:55
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
Обновлено в 05:08
Наука
Facebook потратит $7,5 млн на изучение этических проблем ИИ
Facebook планирует выделить $7,5 млн на изучение этических проблем с искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 18:18
Общество
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова
Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
Обновлено в 13:53
Политика
Японские СМИ узнали условия подписания мирного договора с Россией
Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан при условии, если Москва предоставит Токио гарантии передачи Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи, передает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:52
Авто
Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
Обновлено в 06:17