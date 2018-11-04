Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин. Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом.

Политика Политика На выборах президента Грузии побеждает Зурабишвили

Политика Политика В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

Политика Политика Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.

Политика Политика На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Политика Политика Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative "Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.

Политика Политика Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» назвал инцидент с украинскими кораблями в районе Керченского пролива провокацией.

Политика Политика Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.

Политика Политика Путин рассказал о развитии российской экономики Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".

Политика Политика Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.

Политика Политика Путин подписал закон о введении электронного военного билета Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта.

Политика Политика В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Армия и оружие Армия и оружие Украина в декабре проведет учебные стрельбы на море Начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Родион Тимошенко на брифинге 28 ноября заявил, что украинские войска запланировали на декабрь учебные стрельбы по морским и надводным целям.