Политика
Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин. Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом.
Российская газета13:50
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Политика
На выборах президента Грузии побеждает Зурабишвили
Обновлено в 14:49
Политика
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей
Обновлено в 14:41
Политика
Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 14:44
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:51
Политика
Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative
"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.
Обновлено в 14:41
Политика
Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» назвал инцидент с украинскими кораблями в районе Керченского пролива провокацией.
Обновлено в 14:17
Политика
Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.
Обновлено в 14:52
Политика
Путин рассказал о развитии российской экономики
Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
Обновлено в 11:32
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 14:47
Политика
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта.
Обновлено в 14:32
Политика
В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Украина в декабре проведет учебные стрельбы на море
Начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Родион Тимошенко на брифинге 28 ноября заявил, что украинские войска запланировали на декабрь учебные стрельбы по морским и надводным целям.
Обновлено в 14:14
Политика
На встрече по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию и Идлиб
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что участники переговоров по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию, ситуацию в Идлибе, а также проблему беженцев и борьбу с терроризмом.
Обновлено в 12:18