Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин. Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом.

Политика Политика Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе.

Политика Политика В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

Армия и оружие Армия и оружие В сирийском Хаджине при авиаударе коалиции США погибли шесть человек Авиаудары международной коалиции во главе с США в среду по зданию в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели шестерых человек, передает гостелевидение Сирии.

Политика Политика Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее

Политика Политика Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.

Политика Политика На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Политика Политика Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative "Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.

Политика Политика Обмен валюты: доллар уходит из российской экономики Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара — американская валюта уходит сама.

Политика Политика Премьер Словакии опасается нашествия украинских беженцев Часть населения восточной части Украины в связи с обострением отношений между Москвой и Киевом может переместиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии, поэтому власти республики внимательно следят за развитием ситуации, заявил в среду на пресс-конференции словацкий премьер Петер Пеллегрини.

Политика Политика В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Политика Политика Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.

Политика Политика В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.

Армия и оружие Армия и оружие Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.