Политика

Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам
Российская газета
13:50

Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин. Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом.
Российская газета13:50

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В России запретили магазинам возвращать производителям скоропортящиеся продукты

Царьград13:41

Путин подписал закон о запрете возврата торговыми сетями просроченной продукции поставщику

ТАСС13:21

Путин запретил магазинам возвращать продукты сроком годности менее месяца

РБК13:14

Путин ограничил для ретейлеров возврат непроданных продуктов поставщикам

РИА Новости12:53

Закон о запрете возврата нереализованной продовольственной продукции подписан президентом России

Агентство Москва12:34

Путин подписал закон об ограничении возврата непроданных продуктов в ритейле

Интерфакс12:10

Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам

Российская газета13:50
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Политика

ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов

Обновлено в 16:01
Политика

Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря

Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 16:01
Политика

В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

В сирийском Хаджине при авиаударе коалиции США погибли шесть человек

Авиаудары международной коалиции во главе с США в среду по зданию в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели шестерых человек, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 14:56
Политика

Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее

Обновлено в 15:59
Политика

Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.
Обновлено в 15:58
Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 15:46
Политика

Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative

"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.
Обновлено в 15:29
Политика

Обмен валюты: доллар уходит из российской экономики

Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара — американская валюта уходит сама.
Обновлено в 14:30
Политика

Премьер Словакии опасается нашествия украинских беженцев

Часть населения восточной части Украины в связи с обострением отношений между Москвой и Киевом может переместиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии, поэтому власти республики внимательно следят за развитием ситуации, заявил в среду на пресс-конференции словацкий премьер Петер Пеллегрини.
Обновлено в 15:18
Политика

В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 14:15
Политика

Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ

Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 14:47
Политика

В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса

Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба

Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 13:02
Политика

Путин подписал закон о введении электронного военного билета

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта.
Обновлено в 15:46
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