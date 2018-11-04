Политика
Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин. Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом.
Российская газета13:50
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Политика
ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов
Обновлено в 16:01
Политика
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря
Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 16:01
Политика
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей
Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
В сирийском Хаджине при авиаударе коалиции США погибли шесть человек
Авиаудары международной коалиции во главе с США в среду по зданию в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели шестерых человек, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 14:56
Политика
Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее
Обновлено в 15:59
Политика
Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.
Обновлено в 15:58
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 15:46
Политика
Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative
"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.
Обновлено в 15:29
Политика
Обмен валюты: доллар уходит из российской экономики
Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара — американская валюта уходит сама.
Обновлено в 14:30
Политика
Премьер Словакии опасается нашествия украинских беженцев
Часть населения восточной части Украины в связи с обострением отношений между Москвой и Киевом может переместиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии, поэтому власти республики внимательно следят за развитием ситуации, заявил в среду на пресс-конференции словацкий премьер Петер Пеллегрини.
Обновлено в 15:18
Политика
В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 14:15
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 14:47
Политика
В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса
Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба
Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 13:02
Политика
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта.
Обновлено в 15:46