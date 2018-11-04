Политика

Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам
Российская газета
вчера в 13:50

Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин. Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом.
Российская газетавчера в 13:50

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Путин ограничил возврат непроданных продуктов поставщикам

Российская газетавчера в 13:50

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Андрей Исаев: Цены на продукты могут упасть из-за того, что сетям запретят возврат просроченных товаров

Деловой квадратвчера в 03:13
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Политика

Встреча Путина и Трампа на G20 может продлиться два часа

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Армия и оружие

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Политика

В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море

Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
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Армия и оружие

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям.
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Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

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Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума "Россия зовет" заявил, что считает решенным вопрос роста пенсий в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Политика

Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию.
Обновлено в 02:50
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Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах

Обновлено в 03:04
Политика

Порошенко обсудил военное положение с главой МВФ

Влияние введенного на ряде украинских территорий военного положения после провокации Украины в Керченском проливе на международную финансовую помощь Киеву обсудил президент этой страны с главой МВФ Кристин Лагард, сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) "Бал", размещенные в Крыму, представляют собой "фейковую силу" - такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямий".
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Политика

Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»

Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.
Обновлено в 02:59
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