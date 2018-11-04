Политика
Закон, ограничивающий возврат со стороны ритейлеров непроданных продуктов поставщикам, подписал президент России Владимир Путин. Одним из главных разработчиков этого законопроекта стала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. В первом чтении проект был принят летом.
Российская газетавчера в 13:50
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Закон о запрете возврата нереализованной продовольственной продукции подписан президентом России
Агентство Москвавчера в 12:34
Андрей Исаев: Цены на продукты могут упасть из-за того, что сетям запретят возврат просроченных товаров
Деловой квадратвчера в 03:13
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Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 может продлиться два часа
Обновлено в 03:33
Политика
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила на выборах президента страны с результатом 59,52 процента после обработки 100 процентов бюллетеней.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии
Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ
Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 03:31
Политика
В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море
Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд
Обновлено в 03:18
Политика
Уволился гендиректор главного финансового института «Роскосмоса»
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям.
Обновлено в 03:27
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Обновлено в 03:32
Политика
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий
Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума "Россия зовет" заявил, что считает решенным вопрос роста пенсий в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 03:33
Политика
Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию.
Обновлено в 02:50
Политика
Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах
Обновлено в 03:04
Политика
Порошенко обсудил военное положение с главой МВФ
Влияние введенного на ряде украинских территорий военного положения после провокации Украины в Керченском проливе на международную финансовую помощь Киеву обсудил президент этой страны с главой МВФ Кристин Лагард, сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»
Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) "Бал", размещенные в Крыму, представляют собой "фейковую силу" - такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямий".
Обновлено в 03:32
Политика
США не дали визы трём членам комиссии по делам военнопленных от России
Глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин заявил, что три российских члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не получили визы от США.
Обновлено в 03:24
Политика
Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»
Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.
Обновлено в 02:59