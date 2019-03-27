Политика

Кемеровская область официально получила второе название — КузбассRT на русском 08:18

Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный на портале правовой информации.
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с чего всё началось
"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции России вместо наименования Кемеровская область", — говорится в документе
, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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