Политика

Путин одобрил проект ВСМ Москва-ПетербургРоссийская газета 05:56

В Кремле объяснили решение президента одобрить начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург, о котором сообщили СМИ.
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Дмитрий Песков
Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование такое начнется. Это была инициатива врио губернатора Петербурга Александра Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны иметь высокоскоростное сообщение. Решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 12:58

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