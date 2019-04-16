Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
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СМИ: Путин одобрил проект высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой

Neva.Today02:46

Путин поддержал строительство скоростной магистрали Москва — Петербург

Мойка7801:38

Проект ВСМ Москва-Петербург утвердили

АБНвчера в 22:46

СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга

РБК00:12

Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ02:30

Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Петербургский дневник00:53

Путин готов изменить маршрут первой в России высокоскоростной железной дороги

Ведомостивчера в 17:42
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено вчера в 22:27
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Происшествия

В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия

На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф

В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено вчера в 05:25
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Общество

На Среднем Урале разрешили собирать мох и камыш

Свердловчане теперь могут собирать мох, тростник, камыш, подстилку и прочие «подобные лесные ресурсы» во всех лесах области.
Обновлено в 02:50
Религия

В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери стал трагедией и великой утратой для всего христианского мира, заявили в Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа

Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ

Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине

Брат тигра Амура Бартек предсказал победу Владимира Зеленского в выборах на Украине.
Обновлено в 00:31
Политика

Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев

Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в Россию.
Обновлено вчера в 23:43
Религия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 04:29
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Интернет

Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей

Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Экономика

Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза

Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
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