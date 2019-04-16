Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
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Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
Петербургский дневник00:53
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В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
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Обновлено 14 апреля в 17:01
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
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Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф
В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Общество
На Среднем Урале разрешили собирать мох и камыш
Свердловчане теперь могут собирать мох, тростник, камыш, подстилку и прочие «подобные лесные ресурсы» во всех лесах области.
Обновлено в 02:50
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери стал трагедией и великой утратой для всего христианского мира, заявили в Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа
Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ
Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине
Брат тигра Амура Бартек предсказал победу Владимира Зеленского в выборах на Украине.
Обновлено в 00:31
Политика
Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев
Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в Россию.
Обновлено вчера в 23:43
Религия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 04:29
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Интернет
Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей
Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Экономика
Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза
Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28