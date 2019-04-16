Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

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