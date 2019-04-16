Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
Петербургский дневник00:53
СМИ: Путин поддержал идею строительства высокоскоростной ж/д магистрали между Петербургом и Москвой
Телеканал Санкт-Петербург01:38
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Обновлено в 03:48
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика
Пушков объяснил позицию Зеленского по референдуму в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков высказался насчет заявления штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
Обновлено вчера в 13:09
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Не из робких: Ксения Собчак отважилась погладить слона и носорога в Кении
Собчак не просто сфотографировалась рядом с животными, но и не испугалась погладить их.
Обновлено в 04:22
Энергетика
В Минэнерго заявили, что эра нефти будет длиться еще минимум 50-70 лет
Министерство энергетики России считает, что нефть еще минимум 50-70 лет будет оставаться основным источником энергии в мире.
Обновлено в 04:44
Кино
Отрывок из финала новых «Мстителей» утек в сеть
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Футбол
«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Религия
В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери
Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Общество
Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56