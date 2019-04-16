Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполнилось 70 лет 17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.

Общество Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Политика Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.

Происшествия Попытка пары сфотографироваться у креста закончилась ударом молнии В Испании молния ударила рядом с супружеской парой на вершине горы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Происшествия В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".

Общество Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет» Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

Экономика В России создадут семь новых территорий опережающего развития Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».

Политика СБУ проверяет информацию о финансировании Россией кампании Зеленского Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможном финансировании со стороны России и Донецкой народной республики (ДНР) избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Происшествия Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.

Финансы Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10% Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.

Происшествия Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Происшествия В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.