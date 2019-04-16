Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
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СМИ: Путин поддержал строительство скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом

Фонтанка.Ру03:42

СМИ: Путин поддержал идею строительства высокоскоростной ж/д магистрали между Петербургом и Москвой

Телеканал Санкт-Петербург01:38

Путин поддержал строительство скоростной магистрали Москва — Петербург

Gazeta.SPb02:12

Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ02:30

Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Петербургский дневник00:53

СМИ: Путин одобрил проект высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой

Neva.Today02:46

Путин готов изменить маршрут первой в России высокоскоростной железной дороги

Ведомостивчера в 17:42
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Политика

Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана

ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Попытка пары сфотографироваться у креста закончилась ударом молнии

В Испании молния ударила рядом с супружеской парой на вершине горы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу

На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен

Обновлено в 03:59
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Политика

СБУ проверяет информацию о финансировании Россией кампании Зеленского

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможном финансировании со стороны России и Донецкой народной республики (ДНР) избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове

Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Финансы

Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%

Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Политика

Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ

Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес

«Мне страшно одной»: после развода Ани Лорак выпустила клип о разочаровании в любви

Обновлено в 04:43
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Директор Исторического музея считает, что Нотр-Дам погиб безвозвратно

Обновлено в 04:20
Общество

Мошенники наживаются с помощью «Единой карты петербуржца»

В последние дни перед выпуском «Единой карты петербуржца» мошенники пытаются заработать на ней.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
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