Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
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СМИ: Путин поддержал идею строительства высокоскоростной ж/д магистрали между Петербургом и Москвой
Телеканал Санкт-Петербург01:38
Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
Петербургский дневник00:53
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