Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
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Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53
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Авто
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Наука
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Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.
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Политика
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент со своей политической силой осенью 2019 года, заявила замглавы ее партии Татьяна Проторченко.
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Происшествия
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Памятник ученому, лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алферову открыли во вторник в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН, сообщили РИА Новости в университете.
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В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
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Политика
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Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
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Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу
В клипе, который поклонники назвали криком души, исполнительница расплакалась. Ролик презентован на официальном YouTube-канале певицы.
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Хоккей
Ковальчук отцеплен от сборной России на матчи Еврочелленджа
Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил заявку команды на ближайшие матчи Еврочелленджа против Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля в Сочи.
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СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.
Обновлено в 11:50
Футбол
Хенесс: «Я бы купил Мбаппе, но у „Баварии“ нет на него денег»
Президент "Баварии" Ули Хенесс в интервью агентству Deutschen Presse-Agentur признался, что он является большим поклонником таланта нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
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Энергетика
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В феврале 2019 года гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что компания решит к маю, обращаться ли за льготами для Южно-Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле
США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
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Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
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Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
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Обновлено в 12:20
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Интернет
«Ростелеком» запустил телемедицинский сервис
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Обновлено в 08:00
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Происшествия
В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука
Обновлено в 12:35
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
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Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Китай получил 24 российских истребителя Су-35
Обновлено в 05:23
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57