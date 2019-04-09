Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортовРБК вчера в 23:03
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Владимир Путин подписал его в марте 2019 года.
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Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Футбол
Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком
Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
Обновлено в 08:50
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду
Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.
Обновлено в 05:57
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Хоккей
ЦСКА — СКА 1:0 (2-й период)
Обновлено в 11:38
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении-2019»
Американская поп-звезда Мадонна выступит в качестве гостя на финале конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено в 08:04
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Осужден участник нападения на Буденновск
Обновлено в 10:35
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Авто
VW тестирует «заряженный» кроссовер Tiguan R
Tiguan R будет позиционироваться выше недавно представленного кроссовера T-Roc R в расширяющемся модельном ряду высокопроизводительных версий серийных авто, и кстати Tiguan R должен быть даже мощнее грядущего Arteon R. Под капотом у более мощного исполнения компактного кроссовера мы ожидаем увидеть обновленную версию 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом.
Обновлено в 08:20
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Ирина Шейк похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини
Модель поделилась в Инстаграме эффектным пляжным снимком: Шейк сфотографировалась в бикини с узнаваемым принтом Burberry.
Обновлено в 12:15
Политика
Губернатор Одесской области отказался уходить в отставку
Максим Степанов, отстраненный от должности председатель Одесской областной администрации, отказался уходить в отставку по приказу президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Премьер Норвегии заявила, что не верит в угрозу со стороны России
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что ее страна не верит в угрозу и агрессию со стороны России.
Обновлено в 12:01