Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортовРБК вчера в 23:03
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
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Гаджеты
Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю
Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В Золотом-5 в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом
«В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Происшествия
После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении
В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева
9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 12:24
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Культура
Объявлен шорт-лист литературной премии «Нацбест»
Победитель станет известен 25 мая Организаторы ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер" объявили основных претендентов на ее получение в этом году, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года
Обновлено в 14:47
Единоборства
USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года
USADA дисквалифицировала его на два года за применение эритропоэтина, сообщает официальная страница SportsCenter в «Твиттере».
Обновлено в 15:33
Экономика
Спрос на облигации Saudi Aramco превысил $100 млрд
Заказы инвесторов на покупку дебютных евробондов Saudi Aramco достигли уже $100 млрд, сообщает Financial Times.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Политика
Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы
Обновлено в 15:37
Политика
Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27
Политика
Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»
Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено в 03:45
Авто
В России стали реже покупать подержанные автомобили
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Космос
ГБУ «Заря» приглашает зеленоградцев на «космическую» выставку
Выставка дополнена благодарственными письмами и наградами Белокопытова Владимира Аркадьевича – человека, лично принимавшего непосредственное участие в испытаниях ракетно-космической техники, запусках космических аппаратов, кораблей и станций, обеспечивающего повышение боевой мощи Вооруженных Сил.
Обновлено в 06:04
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39