Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортовРБК вчера в 23:03

Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
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У граждан России появятся «генетические паспорта»

Говорит Москва00:07

Путеводитель по будущим болезням. Для чего россиянам выдадут генетический паспорт

Телеканал 360°12:20

В России появятся генетические паспорта

Lenta.ru02:54

Путин одобрил выдачу генетических паспортов

Snob.ru00:40

Россиянам будут выдавать генетические паспорта

URA.Ru00:02

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

РБКвчера в 23:03

Особое мнение: Евгения Альбац

Эхо Москвы15:08
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Гаджеты

Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю

Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

В Золотом-5 в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом

«В результате зафиксированного 9 апреля 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Золотое-4 (Родина) по территории Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) по улице Мира, 6, зафиксировано повреждение остекления жилого дома», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Происшествия

После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении

В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева

9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 12:24
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Культура

Объявлен шорт-лист литературной премии «Нацбест»

Победитель станет известен 25 мая Организаторы ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер" объявили основных претендентов на ее получение в этом году, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Обновлено в 14:47
Единоборства

USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года

USADA дисквалифицировала его на два года за применение эритропоэтина, сообщает официальная страница SportsCenter в «Твиттере».
Обновлено в 15:33
Экономика

Спрос на облигации Saudi Aramco превысил $100 млрд

Заказы инвесторов на покупку дебютных евробондов Saudi Aramco достигли уже $100 млрд, сообщает Financial Times.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Культура

В Мексике найдена считавшаяся утерянной запись выступления The Beatles

Обновлено в 13:39
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Политика

Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы

Обновлено в 15:37
Политика

Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27
Политика

Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»

Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ

Обновлено в 03:45
Авто

В России стали реже покупать подержанные автомобили

Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Космос

ГБУ «Заря» приглашает зеленоградцев на «космическую» выставку

Выставка дополнена благодарственными письмами и наградами Белокопытова Владимира Аркадьевича – человека, лично принимавшего непосредственное участие в испытаниях ракетно-космической техники, запусках космических аппаратов, кораблей и станций, обеспечивающего повышение боевой мощи Вооруженных Сил.
Обновлено в 06:04
Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
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