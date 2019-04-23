Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в ПетербургеВедомости 12:12

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, врио губернатора города Александр Беглов представил президенту проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

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