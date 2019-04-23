Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в ПетербургеВедомости 12:12
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, врио губернатора города Александр Беглов представил президенту проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.
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Происшествия
На синей ветке метро произошел сбой
Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Энергетика
Белоруссия откажется от российской нефти
Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Барселона» хочет получить 20 млн евро за Андре Гомеша
"Барселона" хочет выручить 20 млн евро за своего полузащитника Андре Гомеша, который находится в "Эвертоне" на правах аренды.
Обновлено в 09:41
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин наградил Усманова и расписался на глобусе
Обновлено в 11:45
Технологии
«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%
Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
В Открытой базе Росстандарта появились данные о получении компанией Haval ОТТС на кроссовер F7, собираться который будет в РФ.
Обновлено в 13:14
Политика
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Наука
Продемонстрировано образование пузырей из песка
Обновлено в 12:59
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Наука
Ученые выяснили главную причину старения
Мутационные процессы и являются главной причиной старения и появления рака.
Обновлено 20 апреля в 06:01
Происшествия
В Казани при пожаре в частном доме погибли четыре человека
В Казани после пожара в деревянном доме обнаружены тела четырех человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 13:09
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах
В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
Обновлено в 12:38
Футбол
Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34