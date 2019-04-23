Общество

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в ПетербургеВедомости 12:12

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, врио губернатора города Александр Беглов представил президенту проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.
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Беглов рассказал, за чей счет в Петербурге появится Арт-парк

Neva.Today14:22

Вместо Судебного квартала у Биржевого моста появится Арт-парк

Петербургский дневник10:11

Эксперты: горожане и туристы одобрят парк вместо судебного квартала в Петербурге

ТАСС14:24

Беглов: Петербургское «Зарядье» частично профинансируют из федерального бюджета

Фонтанка.Ру12:30

Путин поддержал обустройство парка в Санкт-Петербурге вместо судебного квартала

Коммерсантъ09:53

Архитекторы поддержали идею парка вместо судебного квартала в Петербурге

РИА Новости10:58

Беглов о парке на месте судебного квартала: Его название и вид выберут горожане

78.ru13:41
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Происшествия

На синей ветке метро произошел сбой

Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Маша Малиновская изменила внешность

Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Энергетика

Белоруссия откажется от российской нефти

Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Барселона» хочет получить 20 млн евро за Андре Гомеша

"Барселона" хочет выручить 20 млн евро за своего полузащитника Андре Гомеша, который находится в "Эвертоне" на правах аренды.
Обновлено в 09:41
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Политика

Путин наградил Усманова и расписался на глобусе

Обновлено в 11:45
Технологии

«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%

Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Авто

Haval сертифицировал кроссовер F7 для России

В Открытой базе Росстандарта появились данные о получении компанией Haval ОТТС на кроссовер F7, собираться который будет в РФ.
Обновлено в 13:14
Политика

На Украине объявил об отставке четвертый губернатор

Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика

Меркель и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Наука

Продемонстрировано образование пузырей из песка

Обновлено в 12:59
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Наука

Ученые выяснили главную причину старения

Мутационные процессы и являются главной причиной старения и появления рака.
Обновлено 20 апреля в 06:01
Происшествия

В Казани при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Казани после пожара в деревянном доме обнаружены тела четырех человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 13:09
Общество

Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах

В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
Обновлено в 12:38
Футбол

Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
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