Политика
Путин одобрил проект ВСМ Москва-ПетербургРоссийская газета 05:56
В Кремле объяснили решение президента одобрить начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург, о котором сообщили СМИ.
Читать в источнике
Оценить193
Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество
В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову
Памятник физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову открыли в Петербурге в здании основанного им Академического университета.
Обновлено в 08:29
Интернет
Facebook боролся с конкуренцией используя личные данные пользователей
Журналисты телеканала утверждают, что в конце концов глава корпорации Марк Цукерберг решил не продавать пользовательские данные, а передавать их своим разработчикам-друзьям, либо передавать компаниям, которые тратили деньги на Facebook и в ответ делились данными своих пользователей.
Обновлено в 10:32
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Общество
Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Политика
Тушили медленно: Лужков прокомментировал ликвидацию пожара в Нотр-Даме
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал об ошибках в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Танки Т-90М поступят в войска России в 2019 году
По утверждениям Потапова, поставки Т-90М в отечественные войска официально стартуют уже в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Культура
Скончался писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 09:46
Футбол
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Кино
В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
60-летняя вдова Анатолия Равиковича вышла замуж
Актриса много играла и в театре. Постановка «Малыш и Карлсон» свела ее с первым мужем Анатолием Равиковичем.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.
Обновлено в 05:23
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Спорт
«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама
"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39