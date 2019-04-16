Политика
В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до ПетербургаРБК 05:30
Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53
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Политика
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Общество
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
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В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
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Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
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Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
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Facebook был пойман на спекуляции личными данными пользователей
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Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара
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Обновлено вчера в 14:06
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Китай получил 24 российских истребителя Су-35
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
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Обновлено вчера в 17:05
Футбол
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Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:00
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Наука
Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации
"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Интернет
Facebook тестирует горизонтальную ленту новостей
Программист Джейн Манчунь Вон сообщила, что Facebook начал тестировать новый тип прокрутки ленты новостей - горизонтальный.
Обновлено в 10:36
Здоровье
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Обновлено в 07:26
Спорт
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала, однако отметила, что они оплачиваются Федерацией фигурного катания и стоят недешево.
Обновлено в 09:14
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Происшествия
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Россия признала новые власти в Судане
Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21