В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до ПетербургаРБК 05:30

Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.

Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Политика Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева показала большой беременный живот Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.

Футбол Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.

Общество Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.

Происшествия В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Общество В полиции назвали самые криминальные станции метро Москвы Самыми криминальными станциями московского метро по итогам 2018 года оказались Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Интернет Facebook был пойман на спекуляции личными данными пользователей Администрация социальной сети Facebook была поймана на использовании личных данных пользователей для борьбы с конкурентами и помощи партнерам.

Происшествия Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара Очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля знаменитого собора Парижской Богоматери. Также частично обрушилась крыша.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Энергетика «Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25% Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.

Шоу-бизнес 60-летняя вдова Анатолия Равиковича вышла замуж Актриса много играла и в театре. Постановка «Малыш и Карлсон» свела ее с первым мужем Анатолием Равиковичем.

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Футбол Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020 Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.

Технологии Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.

Наука Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации "С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.

Интернет Facebook тестирует горизонтальную ленту новостей Программист Джейн Манчунь Вон сообщила, что Facebook начал тестировать новый тип прокрутки ленты новостей - горизонтальный.

Спорт Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала, однако отметила, что они оплачиваются Федерацией фигурного катания и стоят недешево.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.