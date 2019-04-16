Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до ПетербургаРБК 05:30

Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53

Подробнее о событии

Песков: Путин одобрил начало проектирование высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

АБН07:42

Кремль подтвердил, что Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ05:53

«Ускорение в целом циркуляции экономической жизни по железнодорожным капиллярам». Песков объяснил, почему Путин одобрил проект ВСМ Москва - Петербург

Фонтанка.Ру06:27

Песков: Путин действительно одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом

Ведомости05:50

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

РБК05:30

Песков: окончательное решение по ВСМ Москва - Казань пока не принято

ТАСС05:18

В Петербурге рассказали о выгоде от строительства ВСМ для экономики города

РИА Новости07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика

Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева

Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Обновлено в 11:10
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Общество

В полиции назвали самые криминальные станции метро Москвы

Самыми криминальными станциями московского метро по итогам 2018 года оказались Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Интернет

Facebook был пойман на спекуляции личными данными пользователей

Администрация социальной сети Facebook была поймана на использовании личных данных пользователей для борьбы с конкурентами и помощи партнерам.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара

Очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля знаменитого собора Парижской Богоматери. Также частично обрушилась крыша.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

60-летняя вдова Анатолия Равиковича вышла замуж

Актриса много играла и в театре. Постановка «Малыш и Карлсон» свела ее с первым мужем Анатолием Равиковичем.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Китай получил 24 российских истребителя Су-35

Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Музыка

Баста выпустил два новых клипа, но пригрозил удалить один из них

Обновлено в 09:42
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:00
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Наука

Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации

"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Интернет

Facebook тестирует горизонтальную ленту новостей

Программист Джейн Манчунь Вон сообщила, что Facebook начал тестировать новый тип прокрутки ленты новостей - горизонтальный.
Обновлено в 10:36
Здоровье

Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения

Обновлено в 07:26
Спорт

Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой

Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала, однако отметила, что они оплачиваются Федерацией фигурного катания и стоят недешево.
Обновлено в 09:14
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Политика

Россия признала новые власти в Судане

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное