Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»Ведомости вчера в 09:37
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.
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с чего всё началось
В 2017 году «Роснефть» получила для Самотлорского месторождения налоговый вычет на 35 млрд руб. в год на десять лет по причине его высокой обводненности, аналогичные просьбы других недропользователей тогда не были удовлетворены.Коммерсантъвчера в 19:00
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Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Макрон и Трамп попросили Россию вернуться в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение своего американского коллеги Дональда Трампа вернуться к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.
Обновлено вчера в 03:02
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Футбол
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 13:22
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
В компании напомнили, что с мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Мэр Краснодара прокомментировал ночную перестрелку в центре города
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Здоровье
В Дагестане приобретут медоборудование на 75 млн рублей для РКБ-2
Власти Дагестане намерены закупить медицинское оборудование на 75 млн рублей для Республиканской клинической больницы №2. Передает издание ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Ибрагима Магомедова.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Финансы
C октября ограничат выдачу потребкредитов
С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.
Обновлено вчера в 04:59
Авто
Toyota Land Cruiser может покинуть авторынок США
Согласно сообщению в социальной сети Instagram, которое разместил Джонни Либерман из Motor Trend, внедорожник Land Cruiser уйдет с американского рынка после 2022 года.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия
Названы курорты с самыми частыми случаями отравления туристов
С начала 2017 года в Хургаде было зарегистрировано 380 случаев пищевого отравления у отдыхающих.
Обновлено вчера в 13:58
Недвижимость
Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость
Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
Обновлено вчера в 17:37
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Армия и оружие
В Турции заявили, что войска Асада играют с огнём
Турецкое военное командование после успехов сирийской армии в районе Хан-Шейхуна и начала дальнейшего продвижения в провинции Идлиб заявило, что «войска Асада играют с огнём».
Обновлено в 00:27
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
В РФ обновляют кадастровую стоимость недвижимости
Как сообщает otvprim.ru, в шестнадцати регионах РФ началась государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Космос
Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
Обновлено вчера в 04:26
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56