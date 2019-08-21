Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»Ведомости вчера в 09:37

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.
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с чего всё началось

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

В 2017 году «Роснефть» получила для Самотлорского месторождения налоговый вычет на 35 млрд руб. в год на десять лет по причине его высокой обводненности, аналогичные просьбы других недропользователей тогда не были удовлетворены.
Коммерсантъвчера в 19:00

Подробнее о событии

За работу «Газпром нефти» и «Роснефти» в ХМАО заплатят все нефтяные компании

URA.Ru00:12

СМИ: Минфин хочет повысить налоги на нефтяную отрасль

DP.RU00:50

«Роснефть» рассчитывает на снижение НДПИ для Приобского месторождения на 46 млрд рублей в год

ПРАЙМвчера в 11:14

СМИ узнали об идее повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»

РБКвчера в 23:03

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

Коммерсантъвчера в 19:00

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

ТАСС00:26

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Ведомостивчера в 09:37
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Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Обновлено вчера в 23:39
Политика

Макрон и Трамп попросили Россию вернуться в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение своего американского коллеги Дональда Трампа вернуться к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса

Обновлено в 00:36
Культура

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Футбол

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 13:22
Авто

Ravon возвращается в Россию и объявляет цены

В компании напомнили, что с мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Мэр Краснодара прокомментировал ночную перестрелку в центре города

Обновлено вчера в 06:32
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Здоровье

В Дагестане приобретут медоборудование на 75 млн рублей для РКБ-2

Власти Дагестане намерены закупить медицинское оборудование на 75 млн рублей для Республиканской клинической больницы №2. Передает издание ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Ибрагима Магомедова.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Финансы

C октября ограничат выдачу потребкредитов

С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.
Обновлено вчера в 04:59
Авто

Toyota Land Cruiser может покинуть авторынок США

Согласно сообщению в социальной сети Instagram, которое разместил Джонни Либерман из Motor Trend, внедорожник Land Cruiser уйдет с американского рынка после 2022 года.
Обновлено вчера в 04:56
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ

Обновлено вчера в 10:30
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия

Названы курорты с самыми частыми случаями отравления туристов

С начала 2017 года в Хургаде было зарегистрировано 380 случаев пищевого отравления у отдыхающих.
Обновлено вчера в 13:58
Недвижимость

Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость

Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
Обновлено вчера в 17:37
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»

По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Армия и оружие

В Турции заявили, что войска Асада играют с огнём

Турецкое военное командование после успехов сирийской армии в районе Хан-Шейхуна и начала дальнейшего продвижения в провинции Идлиб заявило, что «войска Асада играют с огнём».
Обновлено в 00:27
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Общество

В РФ обновляют кадастровую стоимость недвижимости

Как сообщает otvprim.ru, в шестнадцати регионах РФ началась государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие

Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме

«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Космос

Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»

Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
Обновлено вчера в 04:26
Интернет

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
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Приобское нефтяное месторождение
Гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части - лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 году, правого - в 1999 году.
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