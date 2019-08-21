В 2017 году «Роснефть» получила для Самотлорского месторождения налоговый вычет на 35 млрд руб. в год на десять лет по причине его высокой обводненности, аналогичные просьбы других недропользователей тогда не были удовлетворены.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.

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