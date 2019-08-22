«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти». Об этом сообщил первый вице-президент компании Павел Федоров, передает «Интерфакс».

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.

Политика Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Игры Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5 Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.

Наука Впервые представлена структура, объединяющая частицу и античастицу Впервые специалистами продемонстрирована структура, объединяющая частицу и античастицу, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Энергетика В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.

Музыка Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.

Кино Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Кино Еще один роман Кинга будет экранизирован Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».

Транспорт Беглов перенес открытие новых станций метро на сентябрь Днем 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса сместилась с 1 сентября ориентировочно на месяц, сообщает пресс-служба Смольного.

Здоровье Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.

Футбол Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.

Происшествия Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией, сообщили СМИ.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.