Политика

«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-ПетербургГазета.Ru 03:48

Российский президент Владимир Путин поддержал идею возвращения к проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Дмитрий Песков
Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53

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